Ministère de l’Intérieur. Un arrêté du 16 novembre 2022 modifie l’arrêté du 3 juin 2022 instituant des comités sociaux d’administration au sein des ministères de l’Intérieur et des Outre-mer. Officiers de sécurité. Un arrêté du 28 novembre 2022 fixe les frais de restauration des officiers de sécurité accompagnant le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, chargé des Outre-mer. Concours et examens. Un décret du 30 novembre 2022...