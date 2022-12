Climat 2022, une année "hors normes, symptôme du dérèglement climatique" (lemonde.fr). Quelles que soient les températures de décembre, l’année sera la plus chaude jamais enregistrée dans le pays, selon Météo-France. De multiples records de température ont été battus, et la sécheresse très étendue perdure. Climat : chaleur, sécheresse, une année 2022 record en 6 chiffres (lesechos.fr). Changement climatique et guerre en Ukraine : l’ONU lance un appel de fonds record...