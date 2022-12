"Jouer à l’extérieur" : c’est le défi de France Universités, estime Manuel Tunon de Lara, son président, qui quittera ses fonctions le 15 décembre 2022. "Si j’ai un conseil à donner, c’est de porter la voix des universités sans n’être que la voix des présidents", ajoute-t-il, estimant que la conférence commence déjà "à sortir du petit cercle de l’ESR". Il plaide aussi "pour une collaboration plus poussée avec la Dgesip et la DGRI sur les données" et pour plus de transparence pour "mieux défendre ensemble la cause des universités". Quant aux futurs COMP, ils devraient se conclure "sur la base du volontariat" mais avec un audit préalable de l’IGESR. Un regret ? Que "les échanges avec les organismes n’aient pas été aussi loin [qu’il l’aurait] voulu". Enfin, il évoque son expérience de président et assure qu’il essaiera "de continuer à servir la cause de l’ESR, d’une manière ou d’une autre."