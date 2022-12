Participant aux États généraux du logement à Marseille, les 28 et 29 novembre 2022, la ville de Saint-Denis a transmis au ministre délégué à la Ville et au Logement, Olivier Klein, 15 propositions pou renforcer la lutte contre l’habitat indigne et l’accompagnement des occupants. Ces préconisations doivent préfigurer les travaux du réseau des villes contre l’habitat indigne initié par Saint-Denis et Marseille, et seront par ailleurs défendues par le maire séquano-dionysien, Mathieu Hanotin, dans le cadre du CNR Logement.