La pression monte sur les fonds article 9 dans l’attente des clarifications que doit apporter la Commission européenne. Dans ce contexte, Philippe Zaouati, directeur général de Mirova, défend le rôle de la réglementation et des labels pour différencier les pratiques vertueuses de celles qui ne le sont pas. En parallèle, il soutient aussi les initiatives collectives comme Gfanz pour faire progresser le plus grand nombre. Il plaide, enfin, pour réviser le système financier mondial à l’aune de la durabilité. Mirova, qui fête ses dix ans, se dédie depuis sa création à l’investissement responsable avec une notamment une politique d’exclusions très claire et exigeante, et fait figure de pionnier en la matière.