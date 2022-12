PLFSS : les députés rétablissent en commission l’essentiel du texte issu de l’Assemblée nationale en première lecture

La commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale a rétabli, jeudi 17 novembre 2022, l'essentiel du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2023 considéré comme adopté par les députés en première lecture, en revenant sur la plupart des apports et modifications opérés au Sénat. Les équilibres financiers sont rétablis, en prenant en compte l'impact du rehaussement de l'Ondam pour 2022 et l’évolution macro-économique. La taxe sur les Ocam est supprimée, "la voie de la négociation avec les organismes complémentaires [étant jugée] préférable, en vue d’un nouveau partage". Le transfert dans le temps des cotisations recouvrées par l’Agirc-Arrco et la Caisse des dépôts et consignations aux Urssaf est par ailleurs rétabli. Le texte devrait être examiné en séance publique à partir du lundi 21 novembre.