Les universités et les laboratoires de recherche sont potentiellement concernés par les délestages cet hiver, sauf ceux qui sont identifiés comme indispensables à la "continuité de la vie de la nation". C’est ce qu’indique Matignon à la presse le 30 novembre 2022 alors qu’une circulaire de la Première ministre va être adressée aux préfets "afin d’anticiper et de préparer l’éventuel recours à des coupures d’électricité programmées sur le territoire national". Matignon précise aussi que ces délestages devraient avoir lieu de 8h à 13h et de 18h à 20h. Pour rappel, les établissements d’ESR doivent établir un plan de sobriété énergétique et notamment identifier les laboratoires et infrastructures dont le fonctionnement ne peut être interrompu.