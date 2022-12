L’ESCP Business school annonce, le 30 novembre 2022, trois nominations : Léon Laulusa, DG délégué, executive vice-president et doyen pour les affaires académiques et internationales, devient aussi doyen du campus de Paris ; Francesco Rattalino, doyen du campus de Turin, est nommé DG délégué et executive vice-president pour l’expérience étudiante ; Romain Vincent, directeur de cabinet et directeur des projets stratégiques, devient également directeur de la gouvernance et des affaires juridiques.