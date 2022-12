Suez revendique une approche innovante pour le contrat de propreté urbaine remporté à Reims

Après Marseille en septembre 2017, et Bordeaux en septembre 2018, Suez signe un troisième contrat de propreté urbaine à Reims qui prendra effet à compter du 1er avril 2019, a annoncé le groupe le 19 décembre 2018. Pour assurer la propreté de l’hypercentre ainsi que le nettoiement des marchés de bouche, il mise sur "une nouvelle approche" reposant sur des applications numériques destinées aux agents piétons et aux véhicules. Par ailleurs, Suez promet de diminuer l’impact l’environnemental de cette activité. Outre le développement d’une mobilité douce (véhicules électriques, vélo, etc.), le groupe s’engage ainsi sur la valorisation des déchets : 100 % des biodéchets collectés sur les marchés feront l’objet d’une valorisation organique et 100 % des cartons collectés sur les marchés et manifestations feront l’objet d’une valorisation matière.