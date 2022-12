Directeur d’EY Consulting depuis sept ans, Christophe Lasnier rejoint le groupe Scet en tant que directeur général adjoint en charge des activités de conseil de la filiale de la Caisse des dépôts, annonce cette dernière le 28 novembre 2022. Il est chargé de "consolider les expertises dans l’accompagnement des transitions économiques, sociales et environnementales", d'"élargir les domaines de compétences et d’intervention" et d'"accélérer le déploiement de la nouvelle raison d’être du groupe".