Comme les 5,6 millions d’agents de la fonction publique, les policiers ont rendez-vous le 8 décembre 2022 pour leurs élections professionnelles qui ont lieu tous les quatre ans (le point sur les listes candidates). Concurrentes en 2018, la CFE-CGC et l’Unsa Fasmi ont annoncé en juin dernier faire liste commune pour constituer un "bloc syndical majoritaire" fort de 13 organisations représentant les policiers actifs, administratifs, techniques et scientifiques. Pour AEF info, Olivier Varlet, le secrétaire général de l’Unsa police, et Olivier Hourcau, le secrétaire général adjoint d’Alliance police nationale, les deux syndicats de gardiens de la paix à l’origine du rapprochement, reviennent sur les objectifs de ce projet qui ne présage en aucun cas une "fusion".