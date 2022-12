La présidence du Conseil et le Parlement européen sont parvenus à un accord provisoire sur une directive "visant à améliorer l’échange d’informations entre les services de police", mardi 29 novembre 2022. Ce texte assurera que les services aient "un accès égal aux informations disponibles dans d’autres États membres et évitera la prolifération des canaux de communication", indique le Conseil de l’UE. "Les États membres disposeront d’un point de contact unique, opérationnel 24h/24 et 7j/7, pour l’échange d’informations." Celles-ci devront être transmises sous huit heures, trois ou sept jours selon l’urgence et leur disponibilité. Les États membres devront décider "au cas par cas" de l’envoi d’une copie à Europol. L’application "Siena" d’Europol sera "le canal de communication par défaut". Le texte est soumis à l’approbation du Conseil et du Parlement européen avant une adoption formelle.