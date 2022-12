L’École des Ponts ParisTech lance Ingenius, une plateforme grand public de "diffusion des savoirs et de valorisation de la recherche", annonce-t-elle dans un communiqué, le 29 novembre 2022. Ingenius vise à "donner la parole aux chercheurs et experts de l’école dans une logique de science ouverte et de vulgarisation de la recherche pour mieux faire comprendre les grands enjeux scientifiques d’aujourd’hui et de demain". Cette revue numérique permettra aussi de "valoriser les projets et travaux d’élèves-ingénieurs" et donner "à voir la contribution sociétale des recherches menées à l’école". Le lancement d’Ingenius sera consacré au changement climatique et à la transition énergétique "sous des formats variés : articles, vidéos, podcasts…". Cette revue numérique est "coordonnée par un comité éditorial composé de chercheurs, ingénieurs, responsables académiques et personnels administratifs".