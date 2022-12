Dans la contribution qu’il apporte aux volets "Santé" et "Bien vieillir" du Conseil national de la refondation (CNR), le Cese détaille quatre impératifs transversaux communs à ces volets : évolution vers une approche coordonnée et globale de la santé intégrant prévention, soin, accompagnement social et qualité de l’offre tout au long de la vie, lutte contre les inégalités sociales et territoriales face à la santé et dans l’accès aux droits et à la protection sociale, renforcement de la démocratie en santé et respect des obligations de la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances.