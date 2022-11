La collecte de cotisations PER reste dynamique sur le 1er semestre 2022 (France Assureurs)

La fédération France Assureurs (FA) a dressé le 27 juillet un nouveau bilan de la collecte de cotisations en assurance vie et plans d’épargne retraite. Selon ce bilan, le secteur de l’assurance vie reste dynamique, avec près de 76,4 Md€ de cotisations sur le 1er semestre 2022 et une collecte nette positive de 12,1 Md€. La part des placements en unités de compte continue à grimper progressivement et atteint désormais 41 % de l’ensemble des cotisations. En épargne retraite, le 1er semestre 2022 se conclut chez les sociétés d’assurance par une collecte de 3,3 Md€ de cotisations (+37 % par rapport à 1er semestre 2021), se doublant d’un toujours important rythme de transfert de fonds (7,8 Md€) depuis les anciens contrats datant d’avant la loi Pacte. Sur ce premier semestre, le montant des PER gérés par les sociétés d’assurance atteint ainsi les 11,1 Md€.