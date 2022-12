Après le SNPDEN-Unsa et A&I-Unsa, qui dénoncent le "jeu dangereux de certaines collectivités territoriales" avec la hausse des dépenses énergétiques dans les écoles et établissements scolaires, des syndicats de la FSU (Snes, Snuep, Snep, Snetap, Snasub, Snupden) regrettent, dans un communiqué du 28 novembre 2022, que "rares sont les collectivités territoriales qui ont augmenté leur dotation financière aux EPLE pour 2023". Ce alors que "l’inflation galopante pèse sur les dépenses d’énergie, de papier ou des denrées alimentaires" et "fragilise le fonctionnement des EPLE".