La fonction publique est-elle exemplaire en matière d’inclusion et de lutte aux discriminations ? C’est en tout cas ce que souhaite à terme le ministre de la Fonction publique Stanislas Guerini en signant, le 29 novembre 2022 lors du Sommet de l’inclusion Économique, un nouveau partenariat avec la fondation Mozaïk en faveur de l’inclusion, de la diversité et de la lutte contre les discriminations. Cela se traduit notamment par la création d’une interface entre la plateforme "Mozaïk Talents" et le site Place de l’Emploi Public qui concentre de nombreuses offres d’emploi de la fonction publique.