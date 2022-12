Le ministère du Travail organise à son tour des Conseils nationaux de la refondation thématiques. Le premier, baptisé "Les Assises du travail", est lancé le 2 décembre 2022. "Depuis plusieurs années, le débat public est davantage tourné vers les enjeux d’emploi plutôt que vers ceux du travail", observe Olivier Dussopt. "Les grandes transitions économiques et numériques rendent plus pressante que jamais la nécessité d’un débat sur le travail", selon lui. Trois thématiques ont été définies : les rapports au travail, la qualité de vie au travail et la démocratie au travail.