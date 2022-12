La Commission européenne et le gouvernement canadien annoncent, le 30 novembre 2022, le lancement de négociations officielles en vue de l’association du Canada à Horizon Europe, soit le degré de collaboration le plus approfondi offert par l’UE dans le domaine de la recherche et de l’innovation. L’association doit permettre aux chercheurs et aux organisations du Canada de collaborer au programme sur un pied d’égalité avec les entités des États membres de l’UE et leur donner accès aux financements d’Horizon Europe. "Le programme Horizon Europe a modifié en profondeur l’approche de la coopération internationale en matière de R&I, offrant pour la première fois la possibilité d’associer des pays tiers partageant les mêmes valeurs et ayant un profil scientifique, d’innovation et technologique fort, qui ne sont pas nécessairement situés à proximité géographique de l’UE", souligne la Commission.