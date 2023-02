L’adoption des ODD (objectifs de développement durable) par l’Assemblée générale des Nations unies en septembre 2015 a pour la première fois mis la statistique à l’honneur dans le but de mesurer et suivre les progrès, avec une liste de 231 indicateurs définie au niveau international. Claire Plateau, responsable de la coordination sur le développement durable à l’Insee, qui a représenté la France dans le groupe d’experts chargé de déterminer ces indicateurs au sein de la commission statistique de l’ONU, revient auprès d’AEF info sur la construction et le processus de révision de ces indicateurs, et leur déclinaison en France. Les ODD auront créé une émulation pour produire plus de données, de meilleure qualité, même si les pays sont toujours meilleurs pour renseigner les indicateurs économiques et sociaux que les indicateurs environnementaux.