Gérante de Filigrane programmation, Nathalie Bonnevide est aussi la trésorière de l’Acad, l’Association des consultants en aménagement et en développement des territoires. Depuis 24 ans, l’association cherche à améliorer les conditions de la mise en concurrence des consultants. L’Acad organisait, mardi 29 novembre 2022, un "forum des acteurs de l’aménagement urbain" pour réfléchir à la manière de mieux articuler les temps courts et longs dans le projet urbain. L’association interpelle les décideurs pour qu’ils changent leur façon de leur passer commande afin de rendre possible davantage d’adaptabilité dans les projets, et que soient mieux prises en charge des problématiques telles que le relogement des habitants. L’Acad invite aussi ses membres à mieux combiner les trois temps : celui de l’urgence, qui appelle des actions concrètes sous deux ans, le temps du mandat, et l’échelle de 20 ans.