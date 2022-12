Les organisations de salariés du transport de fonds et valeurs se montrent plutôt satisfaites, après avoir été reçues au ministère de l’Intérieur, jeudi 1er décembre 2022. Réunies en intersyndicale, elles avaient dénoncé quelques jours plus tôt une "trahison" de la place Beauvau sur le relèvement du montant des fonds pouvant être transportés par véhicule léger avec un seul salarié. Attendant des précisions sur l’interprétation du décret, les organisations se félicitent plus largement du rétablissement d’un dialogue avec le ministère, qui devrait se traduire par des réunions régulières.