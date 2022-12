La Commission européenne continue à concrétiser son "pacte vert" en publiant ce mercredi son paquet économie circulaire II. Elle souhaite imposer de nouveaux objectifs sur le réemploi et le recyclage des emballages et déchets d’emballages, dans l’espoir de réduire la pollution plastique et d’augmenter la souveraineté européenne. Elle propose de réduire pour la première fois la production des déchets d’emballages de 5 % d’ici à 2030 et de 15 % d’ici à 2040.