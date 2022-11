L’expérimentation des emplois francs est étendue à l’ensemble des quartiers prioritaires de la ville jusqu’à fin 2020

Publié au JO du 28 décembre 2019, le décret n° 2019-1471 "généralise pour une durée d’un an le dispositif 'Emplois francs' à l’ensemble des quartiers prioritaires de la ville du territoire national, au terme d’une phase expérimentale conduite entre le 1er avril 2018 et le 31 décembre 2019". Le dispositif consiste en une aide versée aux entreprises qui concluent un contrat avec un habitant de ces quartiers. Dans les mêmes termes que le projet soumis à la CNNCEFP , le texte ouvre "l’éligibilité au dispositif aux jeunes suivis par une mission locale" non inscrits en tant que demandeurs d’emploi, "ouvre le bénéfice de l’aide aux sociétés d’économie mixte" et "autorise le cumul de l’aide emploi franc avec les autres aides financières […] dans le cadre d’un recrutement en contrat de professionnalisation". Enfin, le décret lance l’expérimentation à La Réunion, ouvrant à "des publics issus d’un parcours d’insertion".