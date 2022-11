La réforme de la police instaurera plus de "souplesse" dans l’institution et permettra une "économie de moyens", défend le préfet de la région Paca et du département des Bouches-du-Rhône Christophe Mirmand. Devant la mission d’information de l’Assemblée nationale mercredi 30 novembre 2022, le président de l’ACPHFMI (Association du corps préfectoral et des hauts fonctionnaires du ministère de l’Intérieur) tient à rappeler que les préfets de département, qui auront autorité sur les DDPN, resteront éloignés de la conduite des affaires judiciaires.