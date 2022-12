La crise du Covid 19, et surtout la cyberattaque subie par Angers Loire métropole début 2021 ont quelque peu ralenti le démarrage de son projet de territoire intelligent, explique à AEF info Constance Nebbula, vice-présidente de la communauté urbaine, chargée du territoire intelligent (1), mercredi 30 novembre 2022. Mais, trois ans après l’attribution du marché global de performance au groupement conduit par Engie, le projet "se concrétise au jour le jour", assure l’élue, livrant plusieurs chiffres sur son avancement dans chacune des "briques" thématiques. Elle revient également sur les outils de gestion globale que sont le jumeau numérique et l’hyperviseur, et se réjouit, dans le contexte de crise énergétique, que la collectivité ait amorcé ce projet dans ce "timing" : "on a bien fait de se lancer il y a deux ans, sinon on ne serait pas opérationnels aujourd’hui", fait-elle valoir.