L’association Via Sèva dévoilera, mardi 6 décembre 2022, un nouvel outil interactif et prospectif permettant aux collectivités, élus, bureaux d’études, énergéticiens et consommateurs de visualiser le potentiel de création, d’extension et de verdissement d’un réseau de chaleur sur leur territoire. Un potentiel évalué à 1 598 nouveaux réseaux en France en 2030 : 1 337 créations et 261 extensions ou verdissements. "L'objectif est d'atteindre l'objectif fixé par la LTECV, soit 39,5 TWh de chaleur renouvelable distribuée par des réseaux de chaleur en 2030", explique à AEF info Guillaume Planchot, président de Via Sèva.