Si la dotation demandée pour la présidence de la République pour 2023 comprend des dépenses d’investissements "parfaitement réalistes et qui doivent être soutenues", notamment pour la sécurité du chef de l’État et la sécurité informatique, la justification de certaines opérations "manque de précisions", estime le sénateur Jean-Pierre Sueur dans un rapport budgétaire en date du 17 novembre 2022. Il évoque notamment des travaux de mise aux normes et de mise en sécurité, "qui vont sans doute intervenir dans les années à venir" et qui ne sont pas encore chiffrés par les services.