Dans une note publiée le 29 novembre 2022 par Terra Nova, Thierry Pech et Léo Cohen voient la restriction de circulation dans les centres-villes pour les véhicules les plus polluants, l’interdiction de louer les passoires thermiques et la limitation des nouvelles constructions sur des terrains naturels ou agricoles comme "trois grenades dégoupillées". Si ces trois "objectifs très ambitieux" sont inscrits dans la loi, "leur mise en œuvre est déjà contestée de toutes parts". Les experts des politiques publiques donnent des pistes pour "préserver leur ambition".