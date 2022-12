Alors qu’elles collaborent depuis 5 ans, Valeo et l’École polytechnique renouvellent leur partenariat pour "accompagner des projets innovants dans le domaine des nouvelles mobilités décarbonées", fin novembre 2022. Elles précisent que "ces projets bénéficieront du programme X-Corp dédié aux entreprises au sein du Drahi X-Novation Center, centre d’entrepreneuriat et d’innovation de l’École polytechnique". En outre, ce partenariat permet à Valeo, qui a déjà déposé 142 brevets dans le cadre de la collaboration avec l’X, de "s’adapter rapidement et efficacement aux changements de la mobilité en bénéficiant d’un écosystème d’open innovation" et "d’accélérer la mise sur le marché de solutions technologiques innovantes". Une équipe de vingt chercheurs de Valeo travaille au sein de l’incubateur du Drahi X-Novation center.