Plus 51 %. En 2021, le nombre d’offres disponibles au sein de Pôle emploi en matière de transports et de logistique a bondi. Plus de sept sur dix (71 %) étaient des CDI. Des tensions particulières sont observées en matière de conduite de transports en commun sur route, de conduite de marchandises sur des longues distances, et de tournées et livraisons sur de courts trajets. Pour tenter de remédier à ces difficultés de recrutement, l’opérateur prévoit un millier d’événements et animations, qui se dérouleront partout en France dans ses agences et chez ses partenaires durant la semaine nationale des métiers du transport et de la logistique, qu’il organise du 5 au 9 décembre. Autre volonté affichée à cette occasion : anticiper les tensions qui adviendront ensuite sur les postes de cadres des transports et de la logistique, et des personnels navigants en aviation. En 2021, 1,4 million de salariés travaillaient dans ce secteur.