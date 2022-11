Science ouverte : Couperin publie un guide pour les dossiers de projets ANR

Le consortium Couperin publie le 21 avril 2020 un guide afin d’accompagner les chercheurs dans la constitution de dossiers pour des projets ANR , en intégrant au mieux la dimension science ouverte". Le document vise à "améliorer les chances de succès" en abordant l’ensemble des phases présentées, et ainsi "anticiper des points dont il est parfois trop tard pour se préoccuper une fois que leur projet a été financé". Le document repose sur un principe de sensibilisation des chercheurs aux enjeux de la science ouverte, revenant sur les grandes de la politique nationale en place, celle de l’ANR, les obligations des coordinateurs de projets, etc. Le guide fournit des conseils et éclairages en vue "d’améliorer la faisabilité des projets soumis et financés, de faciliter les collaborations entre partenaires" et de "bâtir une stratégie science ouverte solide et ambitieuse".