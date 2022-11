FONCTION PUBLIQUE ARMÉES/HAUTE RESPONSABILITÉ. Un arrêté du 29 novembre 2022 modifie pour le ministère des Armées, la liste des emplois ouvrant droit à l’attribution de l’indemnité spécifique de haute responsabilité et des autorités désignées pour en déterminer le montant. NOMINATIONS COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. Sont nommés au cabinet de Dominique Faure, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique...