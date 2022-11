Optique-lunetterie, audioprothèse : un arrêté précise le contenu des devis à fournir aux consommateurs

Un arrêté du 29 août 2019, publié au Journal officiel du 6 septembre, fixe les nouveaux modèles de devis remis aux consommateurs par les opticiens et audioprothésistes. Le texte modifie un précédent arrêté, qui définit "les modalités d’information du consommateur sur les prix des produits et prestations d’optique-lunetterie correctrice et d’appareillage des déficients de l’ouïe, susceptibles d’être pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale au titre de l’assurance maladie et inscrits à cet effet sur la liste des produits et prestations". Les nouveaux devis normalisés, dont la mise en place est prévue au 1er janvier 2020, ont notamment été adaptés pour tenir compte du lancement de la réforme "100 % santé".