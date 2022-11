La Caisse des dépôts, le réseau Canopé et le rectorat de Poitiers ont signé le 29 novembre 2022 une convention de partenariat sur un an afin de créer un "écosystème scientifique, pédagogique et économique autour de la edtech". Il s’inscrit dans le cadre de l’accélérateur d’innovations pédagogiques de Canopé (lire sur AEF info) situé à Poitiers (lire sur AEF info), qui accueillera des start-up identifiées par la Banque des territoires pour faciliter les échanges avec les acteurs éducatifs de terrain. Elles pourront ainsi tester les effets pédagogiques de leur offre.