BSR, réseau d’entreprises et d’experts spécialisé en développement durable, fête ses 30 ans. Créé aux États-Unis, il est présent depuis 20 ans à Paris et dix ans en Asie. Une expérience unique dans le domaine de la RSE, dont il a accompagné la montée en puissance. La franco-américaine Elisa Niemtzow, vice-présidente de BSR, en charge des secteurs de la consommation (mode, luxe, distribution, alimentation), installée au bureau de Paris depuis 2015, revient pour AEF info sur les évolutions constatées s'agissant de l’appropriation par les entreprises, des sujets émergents et de la différence de perception entre les États-Unis et l’Europe.