Difficulté d’investissement, d’accès au foncier, réticence des maires, sobriété foncière et énergétique… Les acteurs du secteur du logement étudiant font face à divers obstacles qui freinent la construction de nouvelles résidences. Lors des rendez-vous du logement étudiant organisés le 30 novembre 2022 à l’université Paris Dauphine-PSL, ils analysent la situation et proposent des solutions, alors qu’avec trois millions d’étudiants et une ambition forte d’internationalisation, la demande de logement étudiant continue d’augmenter.