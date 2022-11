Selon le rapport mondial sur les salaires 2022-2023 publié par l’OIT le 30 novembre 2022, l’impact de l’inflation et du Covid-19 sur les salaires et le pouvoir d’achat se traduit par une baisse des salaires réels mensuels de 0,9 % au premier semestre 2022 dans le monde et de 2,2 % dans les pays avancés du G20, après vingt ans de croissance positive. La hausse de l’inflation a des conséquences plus lourdes sur le coût de la vie pour les personnes à faible revenu, puisqu’elles dépensent une partie relative plus importante de leur revenu pour acquérir des biens et services essentiels.