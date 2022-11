Assurances : la FFA et trois syndicats signent trois accords sur les salaires minimaux pour 2021

La FFA , la CFDT, la CFE-CGC et l’Unsa ont conclu le 3 juin 2021 trois accords sur les salaires minimaux des conventions collectives de la branche des sociétés d’assurances pour 2021, annonce la fédération patronale le 10 juin. La progression à prendre en compte à partir du 1er janvier pour les rémunérations minimales de la branche est de "+ 1% pour les personnels administratifs des classes 1 et 2 et les commerciaux de niveau I (ex-producteurs salariés de base)", "+0,6 % pour les personnels administratifs des classes 3 à 5, les inspecteurs de classe 5 et les commerciaux de niveau II (ex-échelons intermédiaires)", "+0,4 % pour les personnels administratifs des classes 6 à 7 et les inspecteurs des classes 6 et 7". Les textes rappellent que "les employeurs sont tenus d’assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes".