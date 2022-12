"L’articulation des compétences entre l’État et les collectivités dans le domaine de l’éducation n’a pas encore trouvé son équilibre institutionnel et son degré de maturité opérationnelle", estime l’IGÉSR dans un rapport publié fin novembre 2022. Elle suggère notamment de "refondre les instances nationales, académiques et locales" et de "confier aux instances territoriales une fonction de co-construction des projets éducatifs locaux". Elle encourage aussi à revoir "les modalités d’une gouvernance nationale relative à l’information et à l’orientation".