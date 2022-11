"Les parcours d’inclusion dans l’emploi sont essentiels à l’atteinte l’objectif de plein-emploi. Pour toucher ces publics éloignés les plus de l’emploi, il faut élargir les réponses à d’autres approches au-delà de la seule action de formation", estime Carine Seiler dans le 2e volet de l’entretien sur le bilan du PIC accordé à AEF info (1). Un volet plus spécifiquement consacré au pan "demandeurs d’emploi" du Plan d’investissement dans les compétences et dont plusieurs enseignements devraient trouver leur concrétisation dans France Travail, selon la haut-commissaire aux Compétences. Elle souligne notamment l’intérêt des approches décloisonnées, que ce soit entre formation et accompagnement ou en matière de complémentarité d’intervention des acteurs. Des parcours "sans couture" qui nécessiteront également de poser la question du statut des personnes et de leur indemnisation.