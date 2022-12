Ce vendredi 2 décembre, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture, par 40 voix "pour" et 13 "contre", la proposition de loi visant à lutter contre l’occupation illicite des logements, portée par le président de la commission des affaires économiques, Guillaume Kasbarian et signée par le groupe Renaissance. Ce texte, qui triple notamment les sanctions pénales contre les squatteurs, avec trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, est critiqué par les associations de lutte contre le mal-logement. Et au contraire salué par les représentants de bailleurs privés.