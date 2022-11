Entre août et octobre 2022, le nombre de logements autorisés à la construction a chuté de 13,2 % par rapport aux trois mois précédents, selon les données publiées par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires mercredi 30 novembre. L’effet du nombre exceptionnel de demandes de permis déposées en décembre 2021, afin d’anticiper l’entrée en vigueur de la RE 2020 et de ses surcoûts associés, s’est "résorbé", analyse le ministère.