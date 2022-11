Dans un communiqué du 29 novembre 2022 faisant suite à la mission des députés Rilhac et Arenas, le Snesup-FSU prend acte de plusieurs propositions sur la formation des professeurs des écoles. D’une part, "déplacer le concours en fin de L3 en conditionnant le statut de fonctionnaire stagiaire à l’obtention d’un master". Mais surtout, il dénonce des "impensés" : "Quelle articulation entre les différentes voies de formation existantes" et les parcours post-bac envisagés ? "Quelles conséquences sur les viviers d’étudiants des licences actuelles et sur les équipes qui assurent la FDE dans les Inspé et les autres composantes des universités ?" Le Snesup-FSU estime que pour améliorer la situation, il faut notamment des "stages conçus comme temps effectifs de formation et non de substitution aux titulaires", un meilleur financement et "le maintien du concours comme mode normal de recrutement".