"L’EPR 2 est un modèle qui cherche à tenir compte de tout le retour d’expérience de l’EPR", affirme le directeur exécutif d’EDF en charge de l’ingénierie et du nouveau nucléaire, Xavier Ursat, lors d’une conférence organisée par la Sfen le 29 novembre 2022. L’un des "points essentiels" de la réussite des futurs réacteurs français repose sur la "maturité du design" au début du chantier. EDF vise "plus de 70 % d’études détaillées" réalisées au moment du premier béton à Penly. "On ne veut surtout pas que Penly 3 soit une tête de série."