Alors que débutent les discussions conventionnelles avec l’Assurance maladie, plusieurs syndicats de médecins libéraux (FMF, UFML-S, SML, Le Bloc, Les biologistes médicaux), d’internes et jeunes médecins (Isni et Jeunes médecins) ainsi qu’un collectif ("Médecins pour demain") expliquent le pourquoi de l’appel à la grève avec fermeture des cabinets le jeudi 1er et le vendredi 2 décembre 2022. Lors d’une conférence de presse le 29 novembre, ils promettent une nouvelle mobilisation à partir du 26 décembre s’ils n’obtiennent pas que le tarif de la consultation de base soit porté à 50 euros.