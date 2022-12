Inde : après Bhubaneswar, l’EM Lyon ouvre un campus à Bombay, au sein du Saint-Xavier’s college

L’ EM Lyon et Saint-Xavier’s college ont signé une convention, le 16 avril 2021, permettant à l’école lyonnaise de disposer d’un "espace à ses couleurs" au sein du campus de 12 000 m2 du Saint-Xavier’s college, à Bombay. Les élèves de l’EM auront accès à l’ensemble des installations de son hôte : salles de cours, bibliothèque, laboratoires. Dans un premier temps, 250 étudiants franco-indiens seront accueillis.

"Fort d’une première implantation à Bhubaneswar, l’EM Lyon business school réaffirme sa volonté de se positionner durablement en Inde", explique Isabelle Huault, DG de l’EM. Pour Keith D’Souza, recteur du Saint-Xavier’s college, ce partenariat "s’inscrit pleinement dans le plan stratégique" visant à "développer l’interdisciplinarité des formations grâce à une collaboration internationale et un pôle dédié à l’entrepreneuriat, via la recherche et un programme d’incubation de start-up."