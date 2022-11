Le 8 décembre 2022, se tiendront, pour 5,6 millions d’agents, les élections professionnelles dans les trois versants de la fonction publique, qui ont lieu tous les quatre ans. Un scrutin aux enjeux particulièrement importants cette année : outre le taux de participation, qui est passé sous la barre des 50 % en 2018, de nouvelles instances de dialogue social issues de la loi Fonction publique de 2019 vont être installées. Dans cette perspective, AEF info publie tous les jours, depuis le 21 novembre 2022, l’interview des leaders des neuf syndicats représentatifs (1) de la fonction publique (UFSE-CGT, Uffa-CFDT, FGF-FO, Unsa Fonction publique, FSU, Solidaires, FA-FP, CFE-CGC et CFTC). Aujourd’hui, Nathalie Makarski et Stanislas Gaudon, respectivement présidente et vice-président de la fédération des services publics de la CFE-CGC, 8e organisation sur les trois versants avec 3,4 % des voix (2).