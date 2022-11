Le Conseil de l’UE a adopté une nouvelle directive pour renforcer la cybersécurité dans les secteurs public et privé à travers l’UE, annonce l’institution, lundi 28 novembre 2022. "NIS 2" remplacera l’actuelle directive "NIS" de 2016. L’objectif est de renforcer et d'"harmoniser les exigences" en matière de gestion des risques cyber dans les différents États membres, explique le Conseil. Ce cadre élargit également le champ des secteurs réglementés, parmi lesquels figurent l’énergie, les transports, la banque et la santé. Il s’applique à un champ plus large d’entités : 160 000 seraient concernées (lire sur AEF info). Par ailleurs, la directive "instaurera officiellement" le réseau européen de gestion des crises "Cyclone" (lire sur AEF info). Après sa publication au Journal officiel de l’UE "dans les prochains jours", elle devra être transposée par chaque État membre.