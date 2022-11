Lauriers d’Inrae 2022 : Thierry Candresse lauréat du Grand prix

Thierry Candresse, directeur de l’équipe "virologie" dans l’unité "biologie du fruit et pathologie" du centre Inrae Nouvelle-Aquitaine-Bordeaux, a reçu le Grand prix lors de la troisième cérémonie des Lauriers d’Inrae, décernés par un jury international, le 29 novembre 2022. La soirée était présidée par Philippe Mauguin, PDG d’Inrae, en présence de Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, et de Claire Giry, DGRI du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Cinq autres prix ont été décernés.